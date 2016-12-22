Туристы из Прибалтики стали намного чаще интересоваться отдыхом в России

Путешественники из Прибалтики стали намного чаще интересоваться отдыхом в России на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в пресс-релизе турсервиса Kayak.ru, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 22 декабря.

Специалисты проанализировали поисковые запросы, касающиеся поездок на грядущие зимние каникулы, с начала текущего года по 13 декабря.

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Выяснилось, что интерес граждан Литвы к поездкам в Россию увеличился на 30 процентов в сравнении с 2015 годом. Число поисковых запросов у эстонцев выросло на 24 процента, у латвийцев — на 6 процентов.

У россиян повышенным спросом в этом году пользуется новогодняя Литва. Рост количества запросов составил 29 процентов. Интерес российских туристов к Латвии увеличился на шесть процентов в сравнении с 2015 годом, к Эстонии упал на 18 процентов.

В сентябре Эстонский центр развития туризма сообщил, что россияне в первой половине 2016 года заняли второе место по частоте посещений этого государства.

