Петербуржец заплатил миллион рублей за перелет на Мальдивы на Новый год

Житель Санкт-Петербурга отдал чуть более миллиона рублей за перелет на Мальдивы в новогодние праздники. Об этом эксперты туристического сервиса Aviasales рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Такая сумма была уплачена за путешествие двух человек в салоне бизнес-класса авиакомпании Emirates (туда и обратно). Это бронирование стало самым дорогим среди всех, оформленных на Aviasales на период зимних каникул.

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На втором месте по стоимости — перелет компании из четырех путешественников из Петербурга в Дубай. Билеты в оба конца обошлись отдыхающим в 894,1 тысячи рублей.

Замыкает тройку покупка московской семьей (два взрослых и ребенок) билетов в индийский город Дели. Общая цена перелета составила 588 тысяч рублей (в оба конца).

В конце ноября стало известно о жителе российской столицы, заплатившем миллион рублей за полет на Пхукет в новогодние праздники, и паре из Петербурга, отдавшей 715 тысяч рублей за билеты на Маврикий.

