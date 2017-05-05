Эстония уничтожит плотины бобров на границе с Россией для борьбы с контрабандой

Пограничники Эстонии проведут работы по уничтожению построенных бобрами плотин на реках и ручьях, граничащих с Россией, так как эти сооружения облегчают передвижение контрабандистов. Также говорится о том, что это необходимо для охраны внешних границы Евросоюза. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает ERR.

Для поиска подрядчика объявлен конкурс. Как сообщает Департамент полиции и погранохраны республики, соответствующие плотины находятся в Юго-Восточной Эстонии на реках Педетси и Пиуза, а также на ручьях Мийликсе, Мээсовитса и Мустоя.

Отмечается, что деревья, лежащие на российской территории, нужно будет разрезать по линии границы, задание подрядчика — не выходить при этом на береговую линию России. Кроме того, придется договариваться с российскими уполномоченными представителями погранохраны об обрезании упавших с российского берега или растущих там деревьев. Пока такого договора не будет, работы не начнутся.

Вместе с тем на уничтожение плотин власти отвели 15 дней.

В 2016 году Эстония заявила о желании возвести на границе с Россией 2,5-метровый забор. Данное решение утвердило правительство страны в постановлении, регламентирующем оформление эстонской части сухопутной границы Европейского союза.