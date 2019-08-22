Посетительницы зоопарка выцарапали свои имена на шкуре доверчивого носорога

Две посетительницы зоопарка La Palmyre в коммуне Ле-Мат на юго-западе Франции расписались на спине носорога. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Надписи «Джули» и «Камилла» появились на шкуре носорожихи по кличке Ноэль, которая прожила в зоопарке около 35 лет. По всей видимости, женщины дотянулись до животного, когда оно приблизилось к ограде вольера, и ногтями нацарапали на нем свои имена.

«Кто-то процарапал внешний слой мертвой кожи ногтем, — рассказывает директор зоопарка Пьер Кайль (Pierre Caille). — Это проявление тотального неуважения, но сама носорожиха даже не заметила, что произошло, ей не было больно». Согласно правилам зоопарка, посетителям можно гладить животных, если они подходят к ограде вольера.

Зоопарк не планирует подавать в суд на посетительниц, но рассматривает другие способы борьбы с таким поведением. Возможно, на территории установят камеры видеонаблюдения. «Присутствие смотрителей в парке будет усилено, — обещает Кайль. — Мы позаботимся, чтобы подобного больше не произошло».

В 2017 году сообщалось, что неизвестные убили бегемота Густавито, обитавшего в зоопарке столицы Сальвадора. 16-летнее животное пользовалось любовью среди посетителей, а его гибель получила большой резонанс среди жителей страны.

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