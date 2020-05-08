Китаянка затерроризировала павлина ради удачного кадра и попала на видео

В сафари-парке китайского города Куньмин, провинция Юньнань, туристка затерроризировала павлина ради удачного кадра. На видео, снятое очевидцем, обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как китаянка агрессивно хватает павлина, удерживая его за перья. Затем она усаживается рядом и позирует на камеру. Видео с туристкой было опубликовано в местной социальной сети Weibo. Пользователь, предположительно автор ролика, написал: «Туристы терроризируют павлина и жестоко вырывают у него перья. Павлин страдает». По его словам, другой посетитель зоопарка схватил павлина и вырвал у него несколько перьев для детей.

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Персонал сафари-парка, в котором произошел инцидент, утверждает, что сотрудники всячески пытаются остановить жестокое обращение с животными. «Павлиньи перья выглядят лучше всего в апреле и мае. Именно в это время туристы и нарушают правила поведения. Мы стараемся остановить их, но некоторые посетители ведут себя просто возмутительно», — анонимно рассказал один из работников зоопарка.

Представители парка отметили, что в результате произошедшего павлин пострадал не сильно, но лишился нескольких перьев.

Ранее сообщалось, что посетители китайского зоопарка до смерти замучили двух павлинов, делая с ними памятные снимки. Птицы умерли от шока, вызванного тем, что туристы передавали их из рук в руки и вырывали из хвостов перья на память.

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