Эгоистичные туристы замучили слоненка ради красочных фотографий

На острове Пхукет, Таиланд, слоненка завели в море, чтобы туристы смогли сделать фотографии. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике видно, как надсмотрщик удерживает за шею слоненка, которому, по всей видимости, некомфортно в соленой воде. Детеныша фотографирует женщина в белом купальнике. После этого она снимает на камеру своего спутника, сидящего верхом на другом слоне.

Ролик вызвал гнев у защитников природы и животных. Они отметили, что надсмотрщик обошелся со слоненком жестоко. К тому же, как утверждают эко-активисты, владельцы слонов разрушили старый коралловый риф, чтобы туристам и животным было удобно заходить в море.

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