Два молодых волка искусали сотрудницу зоопарка

В американском городе Берлингтон, штат Северная Каролина, волки искусали сотрудницу зоопарка. Об этом сообщает сайт телеканала WSOC-TV.

Вечером в субботу, 20 марта, молодые волки искусали сотрудницу зоопарка при центре защиты животных. Женщина получила травмы рук в районе локтей и предплечий, а также правого бедра.

В понедельник, 22 марта, руководство зоопарка опубликовало на своей странице в Facebook сообщение, в котором говорится, что смотрительница за животными, обладавшая многолетним опытом и прошедшая профессиональную подготовку, выполняла свои рутинные обязанности в вольере, где содержались два молодых волка. Животные напали на нее.

Руководство зоопарка уточнило, что вольер с волками отделен от туристической тропы множеством барьеров, и посетители не подвергались опасности.

«Безопасность наших гостей, волонтеров и сотрудников — наш главный приоритет. Мы уверены, что создали безопасную среду для всех посетителей и сотрудников зоопарка», — говорится в сообщении.

Волков поместили на десятидневный карантин. Такая мера применяется к любому животному, которое укусит человека.

Женщину доставили в больницу. Ее состояние не уточняется.

В 2018 году в этом же зоопарке лев напал на стажерку и убил ее. Животное выбралось из вольера, так как закрыть ворота помешал большой мяч — игрушка животного. Причиной смерти девушки назвали большую кровопотерю.