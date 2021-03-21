Большая панда напала на сотрудника бельгийского зоопарка

Большая панда в бельгийском зоопарке Pairi Daiza напала на сотрудника в субботу, 20 марта, он получил травмы, но угрозы жизни нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По неустановленным на данный момент причинам опытный смотритель зоопарка оказался «в непосредственном контакте с четырехлетней большой пандой Тиан Бао в предназначенном исключительно для сотрудников коридоре». Животное нанесло рабочему травмы ноги и руки.

«Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда», — сказали представители зоопарка. Они же добавили, что потерпевшему сразу оказали первую помощь, затем его госпитализировали.

Администрации зоопарка предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По существующим в учреждении правилам, сотрудникам запрещен прямой контакт с большими пандами, достигшими двухлетнего возраста, вес которых превышает 70 килограмм. В руководстве Pairi Daiza также напомнили, что данный вид животных «не приемлет вторжения на свою территорию».

Pairi Daiza является одним из крупнейших зоопарков в Европе, он находится в 60 километрах от Брюсселя. В нем представлены около семи тысяч различных животных.