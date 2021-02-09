Две тигрицы убили смотрителя зоопарка и вырвались на свободу

В индонезийском городе Синкаванг, провинция Западный Калимантан, сбежавшие из зоопарка тигрицы убили смотрителя. Об этом сообщает BBC News.

Хищникам удалось вырваться на свободу в пятницу, 5 февраля, когда их вольер оказался поврежден оползнем, произошедшим после сильнейшего дождя. После их исчезновения рядом нашли сначала несколько мертвых зверей и птиц, в том числе обезьяну и страуса, а затем тело 47-летнего смотрителя зоопарка, на котором остались следы тигриных когтей и зубов.

Полиция закрыла окрестные туристические достопримечательности, призвала жителей города не выходить из домов и приступила к поиску беглых животных. Тигриц удалось выследить лишь в субботу, 6 февраля. Одну из них подстрелили дротиком с транквилизатором и вернули в зоопарк. Другую также пытались усыпить при помощи транквилизатора, однако он не сработал. Когда животное проявило агрессию, его застрелили.

Ранее сообщалось, что тигр загрыз работника Менского зоопарка в Черниговской области Украины. Животное напало на мужчину 1973 года рождения, когда тот собирался его кормить.