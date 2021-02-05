Тигр насмерть загрыз работника украинского зоопарка

Тигр насмерть загрыз работника Менского зоопарка в Черниговской области Украины. Об этом сообщается на сайте регионального управления Национальной полиции.

Как выяснили полицейские, животное напало на мужчину 1973 года рождения, когда тот собирался его кормить. От полученных ранений работник скончался на месте происшествия до приезда медиков.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели сотрудника зоопарка. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшем смерть человека. Виновным может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.

В июле прошлого года амурская тигрица убила кипера в зоопарке швейцарского города Цюрих. Животное ранило женщину в шею и растерзало ее на глазах у шокированных посетителей, среди которых был ребенок. Другие сотрудники зоопарка, полиция и врачи скорой помощи пришли к пострадавшей на помощь спустя семь-восемь минут, но спасти женщину не удалось.