Тигрица растерзала сотрудницу зоопарка на глазах у посетителей

В зоопарке города Цюрих, Швейцария, амурская тигрица убила кипера. Об этом сообщает издание Blick.

В субботу, 4 июля, около часа дня по местному времени, самка амурского тигра по имени Ирина набросилась на 55-летнюю сотрудницу зоопарка, которая по неустановленной причине находилась внутри вольера с животным. Представительница редчайшего вида ранила женщину в шею и растерзала ее на глазах у шокированных посетителей, среди которых был ребенок.

Материалы по теме Трагедия лишнего зверя За что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам Нашли стрелочника Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук

Другие сотрудники зоопарка, полиция и врачи скорой помощи пришли к пострадавшей на помощь спустя семь-восемь минут после того, как на нее бросился тигр. Они отогнали животное с помощью перцового газа и выстрелов резиновыми пулями. Однако спасти кипера не удалось, от полученных ран она скончалась на месте.

Руководство зоопарка выразило соболезнования семье погибшей и начало внутреннее расследование случившегося. Полиция также выяснит, почему кипер находилась в вольере одновременно с животным в часы работы зоосада.

Всем свидетелям произошедшего оказали психологическую помощь. Администрация зоопарка заверила, что не собирается усыплять тигрицу, так как она действовала согласно своим инстинктам.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. Точная популяция амурского тигра в России неизвестна. По данным «Тигриной переписи» 2015 года, их насчитывалось от 523 до 540 особей.

Ранее сообщалось, что в Цюрихском зоопарке застрелили редчайшего филиппинского крокодила, который укусил смотрительницу. Хищник схватил ее руку зубами несколько минут не разжимал челюсти, поэтому его пришлось убить.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!