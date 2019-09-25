Медведь лишил ноги сотрудницу российского зоопарка

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В городе Уссурийске Приморского края медведь напал на сотрудницу зоопарка. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Инцидент произошел в среду, 25 сентября, когда опытная сотрудница зооэкспозиции городского парка Вера Блищ показывала новому работнику, как кормить животное и убирать в клетке. На это время медведя по кличке Манюня заперли в перегонной клетке.

Вера присела, чтобы положить еду, а потом резко встала и оперлась на клетку, где сидела Манюня. «У меня закружилась голова, я сама не поняла, как оказалась около клетки», — утверждает она.

Хищник сумел дотянуться до нее когтями. «Медведь нанес удар лапой, результат — открытый перелом и скальпированная травма», — цитирует ИА UssurMedia главного врача станции скорой помощи Александра Федейкина. Дрессировщицу доставили в больницу и прооперировали. По информации ТАСС, ей ампутировали ногу до колена.

Пострадавшая считает, что животное не виновато. «Я более 25 лет работаю с хищниками, и всякое бывало за это время. Но вины зверя точно в этом нет. Могу точно заявить, что Манюня не агрессивна», — заявила она.

В зооэкспозиции городского парка Уссурийска содержатся 17 животных, в том числе 13 медведей. Все они пострадали во время наводнения в 2015 году, когда под водой оказался частный зоопарк. Вера Блищ принимала активное участие в спасении животных.

ИА UssurMedia называет пострадавшую известной в Уссурийске зооактивисткой. Издание Daily Mail приводит видео, на котором она дает угощение сидящему в клетке медведю и целует его.

В июне сообщалось, что в Пий-Хемском районе Республики Тыва на местного жителя напал медведь. Мужчине удалось отпугнуть хищника, откусив ему язык. Пострадавшему вызвали скорую и доставили его в больницу.

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