Мужчина защитил невесту от обезумевшего медведя и погиб

В Армении на туристов из Польши напал медведь. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу, 14 сентября, в МЧС Армении позвонила гражданка Польши и рассказала, что медведь ранил ее спутника — 33-летнего мужчину, с которым она совершала восхождение на одну из вершин Арагаца. На место происшествия вылетел вертолет с медиками. Спустя три часа врачи констатировали смерть пострадавшего. Женщину доставили в медицинский центр города Аштарак.

Sputnik Армения пишет, что нападение произошло на высоте 3,5 тысячи метров. Медведь схватил поляка, который пытался защитить свою невесту, вместе с ним скатился по склону горы, после чего убежал.

По утверждению вице-президента армянской федерации альпинизма и горного туризма Сурена Даниеляна, у метеостанции на Арагаце еще слышны звуки, которые издает медведь. Федерация призвала отменить восхождения до устранения угрозы, сообщает РИА Новости. «Есть опасения из-за непонятной агрессии и ненормального поведения», — пояснил Даниелян.

В Армении обитают сирийские бурые медведи — редкий подвид бурого медведя, встречающийся на Кавказе и в горах Ближнего Востока. Ранее их число в этой стране достигало 400 особей. Во время Второй мировой войны польские солдаты взяли на довольствие сирийского бурого медведя Войтека. Он помогал артиллеристам разгружать ящики с боеприпасами и подносил снаряды.

Арагац считается самым высоким горным массивом в Армении. Его высота составляет составляет 4090 метров. Снизу склоны Арагаца покрывают леса.

В 2014 году сообщалось, что в Армении из ресторана сбежал содержавшийся там медведь. Для его поимки были задействованы ветеринары. Животное вскоре обнаружили и вернули в вольер. При транспортировке хищника усыпили.

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