Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео

Огромная змея напала на владельца зоопарка рептилий в американском штате Калифорния и попыталась вцепиться ему в лицо. На видео произошедшего обратило внимание издание NDTV.

Создатель зоопарка рептилий Джей Брюэр (Jay Brewer) опубликовал в Instagram запись, на которой видно, как огромный питон бросается на него. На видео мужчина стоит рядом с крупным питоном, который свернулся в ящике. На долю секунды американец отрывает взгляд от змеи, но этого времени достаточно, чтобы питон неожиданно напал на него. Мужчине удалось увернуться от атаки.

«Ого! Как только я отвел от нее взгляд. Видите, какая умная эта змея? В ту же секунду, как я посмотрел в другую сторону, она поняла, что я не смогу отпрыгнуть», — пояснил он.

С момента публикации в воскресенье, 14 марта, видео собрало 890 тысяч просмотров и более тысячи комментариев. «Отличные рефлексы, мой друг. Удивительное видео», — написал один из пользователей. «Почти попала в лицо», — отметил другой.

У Брюэра огромный опыт работы со змеями. В своем Instagram он публикует фотографии и видео, на которых показывает, как обращаться с рептилиями. На многих из них видно, как мужчина сидит в окружении крупных змей.

Ранее сообщалось, что в американском национальном парке Эверглейдс, штат Флорида, темный тигровый питон укусил за лицо поймавшего его любителя рептилий. Когда мужчина убрал руки, стало видно, что питон укусил его под бровью, едва не задев глаз.