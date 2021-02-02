Одна из самых ядовитых змей в мире укусила спящую девочку в постели

В австралийском городе Элис-Спрингс, Северная территория, одна из самых ядовитых змей мира — мулга или коричневый король — укусила ребенка во сне. Как сообщает Daily Mail, девочка борется за жизнь в реанимации.

Парамедики прибыли на вызов к десятилетней девочке в понедельник, 1 февраля, около 10 часов вечера по местному времени. Туда же приехал змеелов Рекс Нейндорф. Он объяснил, что пресмыкающееся забралось в кровать к австралийке и, когда она вытянула ноги во сне, укусило ее. В полусне ребенок дернул другой ногой, пытаясь прогнать змею, и та укусила его за вторую ногу.

Девочку доставили в больницу и поместили в реанимацию. По словам медиков, ее состояние стабильно. Ребенка постоянно тошнит из-за интоксикации. Пока неизвестно, как долго она пробудет в больнице.

«Ей очень повезло. Семья делала все правильно, парамедики и врачи сработали фантастически. Она удивительно смелая девочка. Когда я приехал, она не плакала», — рассказал Нейндорф. Он отметил, что самое важное после укуса змеи — успокоиться и осторожно перевязать рану.

Коричневые короли встречаются практически по всей территории Австралии, кроме штатов Виктория и Тасмания. Самые крупные особи достигают трех метров в длину и весят более шести килограммов, обычная длина взрослой мулги — около полутора метров, а вес — до трех килограммов. Это одна из самых ядовитых из сухопутных змей. За один укус средняя особь может выделить 150 миллиграммов яда, опасного для человека. Доля смертельных исходов после укусов очень велика.