Бабушка спасла трехлетнюю внучку после укуса смертельно опасной змеи

В австралийском городе Манджера, штат Западная Австралия, ядовитая змея ужалила трехлетнего ребенка. Об этом сообщает ABC News.

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Девочка играла в мяч со своими братом и бабушкой, не заметила змею, которая выползла из клумбы, и случайно наступила на нее. В результате пресмыкающееся укусило ребенка. Бабушка немедленно обездвижила внучку и крепко перебинтовала ее ноги, чтобы замедлить распространение яда по организму. Затем скорая помощь отвезла ребенка в больницу. Она получила противоядие и полностью выздоровела.

Предположительно девочку ужалила пятнистая коричневая змея. Ее яд считается одним из самых сильных и смертельно опасен для людей. У большинства погибших от укусов пятнистой коричневой змеи остановка сердца происходит раньше, чем их успевают доставить в больницу. Врачи считают, что ребенка спасла быстрая и правильная реакция бабушки.

Пятнистая коричневая змея (Pseudonaja affinis) водится в Западной Австралии и бывает до двух метров в длину. Наиболее активна она во время брачного периода в октябре и ноябре.

В прошлом году в Австралии рыбак скончался от укуса морской змеи. Отмечается, что такого не случалось в течение 80 лет.