Безголовая змея попыталась укусить мужчину и попала на видео

dailymail.co.uk

Житель Австралии снял на видео, как его пыталась атаковать безголовая змея. Кадры произошедшего опубликованы на сайте Daily Mail.

Мужчина анонимно рассказал, как гулял с собакой по пляжу и заметил безголовую морскую змею. Он аккуратно толкнул ее теннисной ракеткой, не ожидая, что пресмыкающееся начнет двигаться. К его удивлению, несмотря на смертельную рану, змея стала ползать по песку.

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«Даже когда у змеи из Австралии нет головы, она все равно пытается напасть на тебя», — подписал автор видео. Пользователи сети предположили, что голову змее откусила птица. Некоторые зрители сочли кадры слишком жестокими и возмутились тому, что мужчина решил запечатлеть полумертвое пресмыкающееся на камеру.

«Это ужасно грустно. Бедняжка. Зачем вообще такое постить», — писали комментаторы.

Морские змеи практически не опасны для человека. Они часто запутываются в сетях рыбаков. Эти рептилии пускают в ход свои ядовитые зубы, как правило, при охоте и очень редко — в случаях самообороны. Если морскую змею осторожно взять в руки, она не тронет человека, однако, если причинить животному боль, оно молниеносно укусит. Яд вызывает тяжелые последствия и иногда приводит к летальному исходу.

В прошлом году в Австралии рыбак скончался от укуса морской змеи. Отмечается, что такого не случалось в течение 80 лет.