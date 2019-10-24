Пенсионерки обнаружили больше сотни смертоносных подводных змей

Пенсионерки из Новой Каледонии помогли ученым изучить популяцию смертоносных змей. Об этом сообщает издание The Guardian.

В 2013 году научный сотрудник университета Новой Каледонии Клэр Гойран (Claire Goiran) и профессор Рик Шайн (Rick Shine) из австралийского университета Маккуори приступили к изучению популяции морских змей, обитающих на территории залива Ситрон в южной части Новой Каледонии. Ученых заинтересовало, что за 15 лет люди всего шесть раз замечали смертельно ядовитых оливкоголовых морских змей (Disteira major).

Гойран обратилась за помощью к своей знакомой пенсионерке, которая занималась подводной фотографией. Та позвала нырять вместе свою соседку, которая тоже привела своих подруг. В итоге ученым помогали семь пенсионерок.

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Пенсионерки организовали инициативную группу и назвали себя «Фантастические бабушки». Самой младшей из них 60 лет, а самой старшей — 75. Женщины по пять дней в неделю исследовали морские рифы и обнаружили большую популяцию ядовитых морских змей в бухте Нумеа. Благодаря пенсионеркам стало известно, что их количество превышает 250 особей.

«Интересно, что змей обнаружили в самой курортной части бухты Нумеа, где ежедневно отдыхают толпы туристов. Однако ни одного случая укусов зарегистрировано не было, что свидетельствует о доброжелательном характере змей», — прокомментировал открытие профессор Шейн.

Исследователи выразили благодарность «Фантастическим бабушкам» за их работу. Они уверены, что без помощи пенсионерок ученым не удалось бы в полной мере изучить экосистему залива.

Сами «Фантастические бабушки» положительно отзываются о своем необычном опыте. «Мне понравилось совмещать плавание с научным исследованием. Змеи не агрессивны, они просто любопытны. Но трогать их мы никогда не будем», — рассказала одна из них.

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