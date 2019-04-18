Старик сразился с двухметровым крокодилом и победил

Житель американского штата Флорида самолично укротил двухметрового крокодила. Об этом сообщает информационный портал WSVN-TV.

По словам 80-летнего Эда Чепмена (Ed Chapman), инцидент произошел во вторник, 16 апреля, около 17:00 по местному времени. Пес по кличке Рокко (Rocco) привлек внимание хозяина к рептилии, забравшейся на задний двор его дома. «Я вышел и накинул на его шею петлю, — рассказал американец. — Тогда он сбил меня с ног своим хвостом».

Чепмен боролся с пресмыкающимся, пока оба не оказались возле пруда. «Он наступил передними лапами в заросли тростника и потянул меня за собой. Затем его морда ушла под воду», — вспоминает пенсионер. Мужчине удалось выбраться из водоема и вызвать подмогу.

Полиция округа Майами-Дейд и Комиссия по охране рыб и диких животных штата Флорида оперативно прибыли на место. В беседе с правоохранителями Чепмен признался, что умеет обращаться с опасными животными, поскольку изучает ядовитых змей и разводит волков.

В конце марта сообщалось, что двухметровая беременная самка крокодила заползла под кровать спящего жителя индийской деревни, расположенной неподалеку от города Ананд в штате Гуджарат. Хозяин дома выбрался из дома невредимым и позвал на помощь соседей. Через час в деревню прибыли лесничие и поместили рептилию в клетку.

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