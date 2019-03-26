Голодный крокодил устроил схватку с рыбаками за улов

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В Австралии крокодил съел пойманный рыбаками улов. На ролик произошедшего обратил внимание таблоид ABC News.

Дак и Дэниел ловили рыбу в небольшом водоеме в городе Дарвин. На кадрах видно, как один из австралийцев вытягивает из воды белого морского окуня, после чего на берегу появляется голодный четырехметровый хищник и начинает преследовать улов.

«Он тянул рыбу все быстрее и быстрее, но крокодил будто подстраивался под скорость, — вспоминает Дак. — Я не смотрел в сторону Дэниела, но надеялся, что он бежит прочь». На последних секундах рептилия проглатывает рыбу и остается лежать в траве.

Видео стало вирусным, многие комментаторы назвали поведение Дака и Дэниела необдуманным и рискованным. Однако рыболовы заверили, что соблюдали необходимые меры предосторожности и выдерживали безопасную дистанцию.

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