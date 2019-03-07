Рыболовы два дня прятались на ветке с огнетушителем от огромного крокодила

В Австралии спасли котельщиков, которые два дня скрывались на дереве от крокодилов. Об этом сообщает Perth Now.

Двое австралийцев отправились на рыбалку в национальный парк Какаду. Когда они плыли по реке Саут-Аллигатор, их лодка начала тонуть. Им удалось забраться на оказавшееся поблизости дерево, но припасы и сигнальный буй остались в воде. Из тонущей лодки удалось спасти только огнетушитель.

Река Саут-Аллигатор кишит крокодилами, поэтому следующие 48 часов мужчины провели на ветке. Температура воздуха превышала 35 градусов при влажности 90 процентов, их кусали комары и москиты, а внизу кружил гребнистый крокодил длиной 3,5 метра. От сильного обезвоживания они стали бредить, а один из них дважды падал с дерева во сне и заработал шишки и порезы.

Когда неудачливые рыболовы не явились на работу, их начальник нанял вертолет, чтобы искать пропавших работников с воздуха. Они заметили приближающийся вертолет и стали подавать сигналы огнетушителем. После этого к ним выслали спасателей. Мужчин доставили в больницу, их состояние стабильно.

В 2011 году сообщалось, что агрессивный крокодил напугал двух австралийских рыбаков и загнал их на деревья. Им удалось связаться с полицией по мобильному телефону и попросить о помощи.

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