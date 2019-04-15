Электрик всю ночь прятался от крокодила в холодильнике и потерял ногу

В ямайском городе Пур-Менз-Корнер электрик остался без ноги в результате нападения крокодила. Об этом сообщает издание Jamaica Star.

После работы 48-летний Найджел Гейл (Nigel Gayle) заглянул на пляж, чтобы освежиться. Когда он вошел в воду по колено, его атаковал крокодил. Мужчина звал на помощь, но рядом никого не было. В итоге ему удалось схватить рептилию за голову и вынудить разжать челюсти.

Гейл забрался в старый холодильник, который валялся на берегу дверцей вверх, и воспользовался ремнем в качестве жгута, чтобы остановить кровь. «Как будто дух говорил мне, что делать, — рассказывает он. — Он говорит: "Лезь в холодильник". Лезу. Потом говорит: "Возьми ремень и завяжи на ноге, не то истечешь кровью"».

Пострадавший электрик провел на пляже всю ночь. Когда крокодил приближался к холодильнику, мужчина начинал шуметь, и рептилия отступала. Утром Гейла заметил прохожий и помог ему добраться до больницы, где мужчине ампутировали ступню.

На Ямайке водятся острорылые крокодилы, распространенные от Флориды до севера Южной Америки. Как правило, их длина не превышает трех-четырех метров.

В 2018 году сообщалось, что на Ямайке острорылый крокодил убил 67-летнего жителя города Портмор. По свидетельству очевидца, полицейским пришлось выстрелить в шею рептилии, чтобы вынудить ее оставить свою добычу.