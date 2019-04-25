Пенсионер спас тонущего мальчика и прослыл героем

Пожилой житель Китая спас тонущего в бассейне семилетнего мальчика и прослыл героем. На ролик, снятый на камеру видеонаблюдения, обратил внимание таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 23 апреля, в китайской провинции Ляонин. На кадрах видно, как ребенок спускается по ступенькам в воду и начинает тонуть. 63-летний мужчина, который вытирался полотенцем, тут же прыгает в бассейн. После этого он берет юного китайца в руки и передает его подбежавшей к бортику матери.

Пенсионер оказался профессиональным пловцом и бывшим тренером. По его словам, он сразу понял, что мальчик в беде. «Родителю сложно быстро среагировать. Его мать не понимала, что случилось, — утверждает спаситель. — Она была уверена, что ее сын балуется».

Комментаторы принялись восхвалять героический поступок мужчины. Многие из них признались, что не сразу заметили на видео тонущего ребенка. «Он настоящий герой!» — писали одни. «Честно сказать, я тоже решил, что он просто играет. На месте его родителя я бы очень перепугался», — отмечали другие. «Великолепная реакция, респект этому пенсионеру!» — восхищались третьи.

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