Двухголовая змея стала питомцем рыболова

В таиландской провинции Наратхиват поймана двухголовая змея. Об этом сообщает Newsflare.

Необычное пресмыкающееся заметил 28-летний военнослужащий Тханапхат Пратип (Thanaphat Prateep), когда удил рыбу в канале. У змеи было две головы, но общее тело и большинство внутренних органов.

Первоначально рыболов отскочил от воды из опасения, что змея ядовита, но потом распознал в ней безвредного удавовидного ужа. Тогда он решил поймать ее, забрать с собой и держать в качестве питомца.

Ему удалось зачерпнуть ее стеклянной банкой и отнести домой. Рыболов кормит двухголовую змею кусочками рыбы и креветок, причем дает их разным головам по очереди. Со временем он планирует соорудить для нее террариум.

Удавовидные змеи водятся в Юго-Восточной Азии от Южной Бирмы через весь Индокитай и Индо-австралийский архипелаг до Новой Гвинеи включительно. Они вырастают до 130 сантиметров в длину.

В конце сентября сообщалось, что жительница американского города Тейлорсвилл, штат Северная Каролина, нашла у себя дома двухголового детеныша серого лазающего полоза. 30-сантиметровая рептилия ползала возле журнального столика.