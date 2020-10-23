Парамедик проснулся от щекотки и нашел в постели ядовитую змею

Парамедик в городе Пхитсанулок на севере Таиланда проснулся среди ночи и обнаружил в своей постели ядовитую змею. Об этом сообщает портал AOL.

В субботу, 17 октября, пойманного в одном из жилых домов ядовитого ленточного крайта привезли в спасательный центр. Сотрудники центра посадили змею в клетку и оставили на ночь, чтобы утром следующего дня отвезти на несколько километров и выпустить в дикую природу.

Ночью рептилия выбралась на свободу и по кафельному полу проползла к матрасу, на котором спал один из дежурных парамедиков. Когда змея заползла под простыни, мужчина почувствовал, что что-то щекочет ему спину, и проснулся. Он закричал и спрыгнул с матраса.

Его коллега, который спал поблизости, услышал крик и поспешил на помощь. Они включили свет и при помощи специального приспособления для ловли змей вновь поймали ленточного крайта и посадили его в более безопасную сумку.

Утром змею выпустили в лесу. В результате ее побега никто не пострадал.

Ленточный крайт, также известный как пама, опасен для человека. Эти змеи часто заползают в дома, чтобы скрыться от солнечного света. Рептилии пытаются нанести жертве как можно больше укусов. Смерть пострадавшего человека может наступить в течение 10-15 часов.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии проснулась с питоном в кровати, сама же прогнала его и продолжила спать дальше. Девушка предполагает, что ночью питон намеревался съесть ее, однако передумал из-за ее размеров.