Школьник отбился от обвившего его трехметрового питона

В индийском штате Карнатака 10-летний школьник отбился от напавшего на него трехметрового питона. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел, когда мальчик направлялся в индуистский храм. У входа ему пришлось перешагнуть через водосток со сломанной решеткой. В этот момент оттуда выскочила змея и обвила его ногу.

«Он пытался спастись, отталкивая ее другой ногой, — рассказал его отец. — Они боролись около пяти минут, змея успела укусить его за правую ногу, после чего уползла обратно в водосток».

Мальчик не почувствовал укуса и побежал предупредить соседей об опасности. Его отвезли к врачу лишь после того, как отец заметил кровь, которая текла из прокушенной ноги.

На место происшествия вызвали змеелова, который извлек из водостока питона длиной 2,7 метра. Змею отпустили на волю вдали от населенного пункта.

В январе сообщалось, что в американском городе Лейк-Форест, штат Калифорния, отец рюкзаком отбил трехлетнего сына у пумы. Хищник выпрыгнул из деревьев и набросился на мальчика, когда он гулял с родственниками в парке Уайтинг Ранч Уайлдернесс.