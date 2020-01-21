Отец рюкзаком отбил трехлетнего сына у напавшей пумы

dailymail.co.uk

В американском городе Лейк-Форест, штат Калифорния, пума напала на трехлетнего мальчика. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 20 января, мальчик гулял с пятью родственниками в парке Уайтинг Ранч Уайлдернесс. Неожиданно на мальчика набросилась выпрыгнувшая из деревьев пума. Она схватила ребенка за шею. Отец мальчика кинул в пуму рюкзак, чтобы отбить сына у хищника.

Животное отпустило ребенка, схватило рюкзак и запрыгнуло на дерево. Мальчика отвезли в местную больницу. Ребенок получил травмы шеи, но находится в стабильном состоянии.

Представители Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных дали местным властям разрешение усыпить пуму из-за угрозы общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что власти штата Аризона, США, нашли трех пум рядом с трупом человека в национальном парке. Предполагается, что животные не убивали человека, однако зверей застрелили, поскольку они не проявляли страха перед людьми.

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