Отец рюкзаком отбил трехлетнего сына у напавшей пумы

В американском городе Лейк-Форест, штат Калифорния, пума напала на трехлетнего мальчика. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В понедельник, 20 января, мальчик гулял с пятью родственниками в парке Уайтинг Ранч Уайлдернесс. Неожиданно на мальчика набросилась выпрыгнувшая из деревьев пума. Она схватила ребенка за шею. Отец мальчика кинул в пуму рюкзак, чтобы отбить сына у хищника.
Животное отпустило ребенка, схватило рюкзак и запрыгнуло на дерево. Мальчика отвезли в местную больницу. Ребенок получил травмы шеи, но находится в стабильном состоянии.
Представители Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных дали местным властям разрешение усыпить пуму из-за угрозы общественной безопасности.
Ранее сообщалось, что власти штата Аризона, США, нашли трех пум рядом с трупом человека в национальном парке. Предполагается, что животные не убивали человека, однако зверей застрелили, поскольку они не проявляли страха перед людьми.