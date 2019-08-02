Женщина прогнала пуму песней Metallica

Песня группы Metallica спасла жительницу канадской провинции Британская Колумбия от пумы. Об этом сообщает канадский телеканал Global Television Network.

Во время прогулки с собакой в лесу недалеко от города Данкан мадам Ди Галлант (Dee Gallant) заметила крадущуюся к ним пуму. Женщина стала махать руками и кричать, пытаясь отпугнуть животное. Пума не обращала внимания и подбиралась все ближе и ближе.

«Я перестала снимать, открыла iTunes и нашла там песню Metallica Don’t Tread on Me, — вспоминает Галлант. — По-моему, она идеально подходила для этого случая: передает мысль, которую я хочу донести, и при этом звучит довольно угрожающе».

При звуках музыки пума бросилась наутек. Чтобы избежать новой встречи, женщина возвращалась домой по середине дороги и громко разговаривала со своим псом. Предосторожности были не напрасны: зверь больше не вернулся.

В 2017 году сообщалось, что исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе проверили реакцию диких пум на голоса политических комментаторов. Ученые провели 29 экспериментов, в которых участвовали 17 пум, и обнаружили, что выступления консервативного радиоведущего Раша Лимбо и либеральной телеведущей Рэйчел Мэддоу обращают хищников в бегство в 83 процентах случаев.

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