Подросток набросился на крупного крокодила и спас брата

В индийском штате Бихар крокодил набросился на подростка, но его спас старший брат, который бесстрашно набросился на рептилию. Об этом сообщает издание Gulf News.

Инцидент произошел, когда Нирадж Кумар (Niraj Kumar) и его старший брат Дирадж Кумар (Dheeraj Kumar) отправились к реке, чтобы помыть своих буйволов. Крупный крокодил схватил зубами бедро Нираджа, который зашел в воду.

Сидевший на берегу Дирадж сразу же бросился на выручку. «Крокодил несколько раз хлестнул меня хвостом, но я не уходил и продолжал бить его коленями и тыкать пальцами в глаза», — рассказывает подросток.

Рептилия разжала зубы и скрылась в глубине лишь через 15 минут. К тому времени она успела серьезно повредить ногу Нираджа. Раненого мальчика отвезли сначала в местную больницу, а затем перевели в окружную больницу. Его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Индии 14-летний подросток смог отбить младшего двоюродного брата от леопарда. Он отвлек животное с помощью палки и камней. На крики детей прибежала их бабушка с серпом, ей удалось прогнать животное.