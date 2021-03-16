Питон укусил за лицо до крови поймавшего его любителя рептилий и попал на видео

В американском национальном парке Эверглейдс, штат Флорида, темный тигровый питон укусил за лицо поймавшего его любителя рептилий. На видео обратило внимание Daily Mail.

На кадрах видно, как 32-летний Ник Бишоп (Nick Bishop), называющий себя «Крикуном», держит метровую рептилию. Она пытается вырваться, угрожающе открывает пасть и несколько раз кусает мужчину за руку. Бишоп продолжает рассказывать о своей добыче и практически не обращает внимание на укусы питона, называя его «маленькой непослушной змеей».

Неожиданно змея кусает его в лицо. Бишоп хватается за место укуса. Когда он убирает руки, видно, что питон укусил его под бровью, едва не задев глаз. Из раны течет кровь. «Что ж, мы называем это укусом любви», — пытается отшутиться любитель рептилий.

«Этот засранец меня подловил и чуть не лишил глаза. Я знал, что он укусит, но я понятия не имел, что он целится мне в лицо, пока не стало слишком поздно», — объяснил Бишоп позже. Он отметил, что ему еще повезло, потому что все могло закончиться куда хуже.

Тем не менее, американец призвал не бояться змей. Он объяснил, что они нападают на людей, только если чувствуют исходящую от них угрозу.

Темные тигровые питоны, как правило, вырастают до 3,7 метра в длину. Эти неядовитые змеи случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад, расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида. За убитых змей выплачивается денежное вознаграждение.