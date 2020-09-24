Смертельно опасная змея приняла опытного дрессировщика за еду и укусила его

В австралийском городе Маунт-Гамбиер, штат Южная Австралия, смертельно опасная змея укусила своего владельца. Об этом сообщает издание Newsweek.

Инцидент произошел, когда опытный дрессировщик змей Дэвид Майлз (David Miles) кормил тигровую змею в вольере возле своего дома. Ядовитое пресмыкающееся приняло человеческую руку за еду и впилось в большой палец.

Майлз немедленно забинтовал укушенный палец и вернулся в дом, после чего его жена вызвала скорую помощь. В больнице дрессировщику дали противоядие и приготовились спасать его, если яд подействует раньше. «Они поместили подушки у меня спереди и сзади и держали наготове два шприца с адреналином», — рассказывает он.

Хотя тигровая змея считается одной из самых ядовитых змей в мире, Майлз отделался болью в руке, которая, по его словам, после укуса распухла в два раза.

Дрессировщик считает, что опасность змей часто преувеличивают. «На самом деле, куда вероятнее погибнуть, когда ведешь машину или идешь по обочине, — говорит он. — В большинстве змеиных укусов виноваты не змеи, а сами укушенные люди».

Тигровые змеи водятся на юго-востоке Австралии и острове Тасмания. Это живородящие пресмыкающиеся. Как правило, в их выводках около 30 детенышей. Яд тигровой змеи представляет угрозу для человека. Без немедленной медицинской помощи погибают от 40 до 60 процентов укушенных людей.

В 2018 году сообщалось об австралийце, который перепутал тигровую змею с зарядным устройством для телефона. Он не пострадал, пресмыкающееся тоже уцелело.