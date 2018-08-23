Змеелов пять часов сражался со смертоносной рептилией и победил

Австралийский змеелов пять часов сражался со смертельно опасной сетчатой коричневой змеей. Как сообщает издание The Courier-Mail, рептилия оказалась самой крупной в карьере австралийца.

Специалиста по отлову рептилий Эндрю Смедли (Andrew Smedley) вызвали во вторник 21 августа жители города Марбург, штат Квинсленд. Они пожаловались, что змея повадилась по утрам греться на камнях у них во дворе. Мужчина прибыл на место и попытался схватить пресмыкающееся, но оно спряталось в каменную кладку.

Смедли попробовал выгнать змею с помощью садового шланга, но она никак не отреагировала на его попытки. Тогда змеелов сделал небольшой подкоп и достал пару камней, но так и не нашел рептилию. «Я уже собирался сдаться, но тут увидел движение в луже неподалеку. Сначала я решил, что это жаба, но это была змея», — признался он.

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Австралиец подождал около часа, пока лужа подсохнет. Затем он схватил змею. В целом он потратил на ее поимку пять часов.

По словам Смедли, змея достигала 1,8 метра и стала самой длинной за все пять лет его карьеры, а охота за ней — самой изнурительной. Он выпустил рептилию на расстоянии километра от места, где поймал, чтобы она не докучала жильцам дома, но могла охотиться в привычных местах.

Сетчатая коричневая змея считается одной из самых ядовитых змей в мире: отравление ее ядом вызывает головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, отказ почек, паралич и остановку сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходится на этот вид.

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