Смертоносную змею поймали с помощью отбойного молотка

dailymail.co.uk

В Австралии поймали смертоносную змею с помощью отбойного молотка, пресмыкающееся пытались отловить полгода. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд. Змеелову пришлось два часа поработать отбойным молотком, чтобы расколоть бетонную плиту рядом с домом и добраться до логова рептилии. Затем он извлек из ямы практически полутораметровую сетчатую коричневую змею и выпустил ее в ближайшем лесу.

Ловец змей Тони Харрисон объяснил, что его не раз вызывали в этот дом, однако он не мог обнаружить рептилию. Новые владельцы решили избавиться от опасного соседа любой ценой, так как опасались за жизнь своих детей. «Семья была на седьмом небе от счастья из-за осознания, что теперь они могут спать спокойно», — отметил Харрисон. Он посоветовал им посыпать дорожки гравием, чтобы рептилии оставили их в покое.

Сетчатая коричневая змея — одна из самых ядовитых рептилий в Австралии и во всем мире, 60 процентов всех смертей от укусов змей в стране связано именно с этим видом.

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