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21:09, 16 октября 2024Силовые структуры

После гибели сотрудницы крымского парка львов возбудили дело

СК возбудил дело после гибели сотрудницы парка «Тайган» из-за нападения львов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

После гибели сотрудницы крымского сафари-парка «Тайган» в результате нападения львов возбуждено уголовное дело. Об этом заявила пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

Как следует из сообщения, в среду, 16 октября, сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее в Японии самка льва напала на сотрудника зоопарка, кормившего ее. Сообщается, что мужчина вместе с коллегой собирался покормить самку и переводил ее из одного вольера в другой. В этот момент дверь клетки, которая отделяла Като от хищника не была заперта.

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      Маргарита Пименова
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