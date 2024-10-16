После гибели сотрудницы крымского парка львов возбудили дело

СК возбудил дело после гибели сотрудницы парка «Тайган» из-за нападения львов

После гибели сотрудницы крымского сафари-парка «Тайган» в результате нападения львов возбуждено уголовное дело. Об этом заявила пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

Как следует из сообщения, в среду, 16 октября, сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее в Японии самка льва напала на сотрудника зоопарка, кормившего ее. Сообщается, что мужчина вместе с коллегой собирался покормить самку и переводил ее из одного вольера в другой. В этот момент дверь клетки, которая отделяла Като от хищника не была заперта.