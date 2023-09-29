Львица затащила сотрудника зоопарка с 27-летним опытом в клетку и растерзала его

The Asahi Shimbun: в Японии львица растерзала кормившего ее сотрудника зоопарка

В Японии самка льва растерзала сотрудника зоопарка, кормившего ее. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Львица напала 53-летнего Кэнити Като в четверг, 28 сентября в зоопарке в городе Нихоммацу, префектура Фукусима. Мужчина вместе с коллегой собирался покормить самку и переводил ее из одного вольера в другой. По имеющимся данным, в этот момент дверь клетки, которая отделяла Като от хищника и должна оставаться закрытой во время кормления, не была заперта. Львица схватила мужчину, затащила его в клетку и нанесла ему тяжелые травмы.

Прибывшие на место происшествия парамедики обнаружили пострадавшего в вольере без сознания, из его шеи шла кровь. Като срочно доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

Сообщается, что мужчина был сотрудником зоопарка 27 лет. В связи с произошедшим учреждение временно закрыли для принятия мер по повышению безопасности.

Ранее сообщалось, что лев напал на сотрудника заповедника во время вечерней прогулки в заповеднике в ЮАР и растерзал его. Представитель заповедника отметил, что сотрудникам строго запрещено передвигаться по территории после заката.

