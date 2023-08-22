Лев растерзал сотрудника заповедника во время вечерней прогулки

Лев в ЮАР растерзал сотрудника заповедника во время вечерней прогулки

Лев напал на сотрудника заповедника во время вечерней прогулки в заповеднике Динокенг в ЮАР и растерзал его. Об этом сообщает Daily Mirror.

Вечером 30-летний служащий заповедника Йоаннес Матще решил прогуляться по территории. Неожиданно на него напал лев и нанес ему несовместимые с жизнью раны. На следующий день коллега Матще нашел его останки.

Представитель заповедника Хартог Стрейчер отметил, что сотрудникам строго запрещено передвигаться по территории после заката. Он выразил соболезнования семье мужчины и напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности. «Львы — ночные животные. Их действия определяются инстинктами. Они могут воспринять человека как добычу», — сказал он.

Теперь руководство Динокенга консультируется с экспертами и решает, как поступить со львом после нападения.

Полиция проводит расследование произошедшего и выясняет, почему сотрудник решил столь грубо нарушить технику безопасности.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Rak Zoo в городе Рас-эль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), посетительница поела с одной тарелки со львом и напугала пользователей социальной сети. На записи видно, как лев ест мясо, а посетительница лезет рукой в его тарелку и спокойно берет кусочек себе.

