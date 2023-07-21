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12:26, 21 июля 2023Из жизни

Женщина поела с одной тарелки со львом и напугала пользователей сети

News 18: в ОАЭ женщина поела с одной тарелки со львом и напугала пользователей сети

В зоопарке Rak Zoo в городе Рас-эль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), посетительница поела с одной тарелки со львом и напугала пользователей социальной сети. Об этом сообщает News 18.

Женщину и хищника сняли на видео. На кадрах видно, как лев ест мясо, а посетительница лезет рукой в его тарелку и спокойно берет кусочек себе. Женщина ведет себя непринужденно и разговаривает с мужчиной за кадром. «Ни в одном месте на земле нельзя сделать то, что можно сделать в Rak Zoo», — гласит подпись к видео в социальной сети зоопарка.

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Ролик потряс пользователей. Многие посчитали поступок посетительницы опасным и посоветовали ей держаться от льва подальше. «А потом он съест вас!!! Это же дикие животные, а не домашние», — говорится в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что в Индии два леопарда напали на людей. Очевидцы спрятались в домах и сразу сообщили властям о появившихся на улицах хищниках, однако скрыться успели не все.

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    Алиса Удовик
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