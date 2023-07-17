Леопарды проникли в жилой район и серьезно ранили трех человек

Newsflare: в Индии два леопарда ранили трех человек

В районе Гир Сомнатх, штат Гуджарат, Индия, два леопарда напали на людей. Об этом сообщает Newsflare.

Очевидцы спрятались в домах и сразу сообщили властям о появившихся на улицах хищниках. Однако скрыться успели не все, и леопарды серьезно ранили трех человек: женщину, ребенка и мужчину, работающего в департаменте лесного хозяйства. Всех пострадавших госпитализировали.

В конце концов полицейским и сотрудникам департамента лесного хозяйства удалось изловить леопардов, один из которых забрался на балкон жилого дома. Проникших в город хищников поместили в клетки и отправили в центр по уходу за животными.

Ранее сообщалось, что в Индии леопард подкрался к спящему мужчине и похитил его собаку, после чего скрылся. Хищник попал на видео.