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12:54, 24 мая 2023Из жизни

Леопард похитил спящую рядом с хозяином собаку и попал на видео

Times of India: леопард подкрался к спящему мужчине и скрылся с его собакой

Леопард в индийском городе Пуна, штат Махараштра, подкрался к спящему мужчине и похитил его собаку, после чего скрылся. Животное попало на видео, на которое обратило внимание издание Times of India.

На записи видно, как хищник бесшумно подбирается к мужчине, спящему на установленной на улице раскладушке, и хватает собаку, которая неподалеку. При этом леопард не нападает на человека.

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Владелец собаки проснулся, когда леопард уже убегал со своей жертвой. В результате произошедшего мужчина остался невредим и даже не сразу понял, что произошло.

Ранее сообщалось, что леопард украл домашнюю собаку и перепрыгнул вместе с ней через забор. Чтобы предотвратить такие нападения, некоторые собаководы используют железные ошейники для защиты шеи у питомцев.

Алиса Дмитриева
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