Леопард перепрыгнул через забор с украденной собакой в зубах и попал на видео

Леопард украл домашнюю собаку и перепрыгнул вместе с ней через забор. Дикое животное попало на видео, которое опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Парвин Касван.

На записи с камеры наблюдения видно, как собака стоит около запертых ворот частного дома. Неожиданно напуганный чем-то пес срывается с места и убегает.

Через несколько секунд леопард перепрыгивает через запертые ворота и за кадром нападает на собаку. Вскоре после этого большая кошка скрывается с собакой в зубах.

«Посмотрите на этого леопарда. Перед ним у других животных нет шанса», — написал Касван.

Запись набрала тысячи просмотров в Twitter. В комментариях Касван рассказал, что леопарды часто охотятся на собак в холмистой местности. Чтобы предотвратить такие нападения, некоторые собаководы используют железные ошейники для защиты шеи у питомцев.

Один из пользователей рассказал историю о собаке, которая дважды выжила после нападений леопардов. Другие вспомнили похожие случаи, когда леопарды заходили на жилые территории.

Ранее сообщалось, что леопарду в заповеднике Мадикве в ЮАР пришлось спрятаться на дереве от разъяренного слона, который отогнал его, чтобы защитить свое стадо. Большая кошка старалась оказаться вне зоны досягаемости для слона, а он пытался дотянуться хоботом до ветвей дерева, на котором от него спрятался леопард.