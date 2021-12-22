Леопарду пришлось спрятаться на дереве от разъяренного слона

Леопарду в заповеднике Мадикве в ЮАР пришлось спрятаться на дереве от разъяренного слона, который отогнал его, чтобы защитить свое стадо. На фотографии с животными обратило внимание издание Daily Mail.

60-летний фотограф Кевин Дули из американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, запечатлел момент, когда леопарду пришлось запрыгнуть на дерево, чтобы избежать нападения разъяренного слона.

На сделанных им снимках видно, как слон направился к дикой кошке. Леопард решил забраться на дерево и устроился на одной из самых толстых ветвей. Большая кошка старалась оказаться вне зоны досягаемости для слона, а он пытался дотянуться хоботом до ветвей дерева, на котором от него спрятался леопард.

«Слон учуял леопарда за милю. Он подошел к дереву и попытался сбросить хищника, но тот крепко цеплялся. Я наблюдал за этим около часа или полутора», — рассказал фотограф. Все это время слон дожидался, пока хищник слезет с дерева.

Дули пояснил, что найти леопарда в дикой природе достаточно непросто, а наблюдать его взаимодействие со слоном — событие, которое бывает только раз в жизни. «Я не мог поверить в то, что стал очевидцем такой ситуации», — признался американец.

В дикой природе слоны нападают на крупных хищников, таких как львы и леопарды, и ведут себя агрессивно, чтобы защитить младших членов стада. Слонам не всегда удается загнать животных на деревья, но они часто издают трубные звуки, чтобы отпугнуть хищников. Когда стада проходят через саванну, они общаются друг с другом, издавая низкие звуки. Таким образом животные сообщают членам группы о потенциальной опасности.

Одиночные хищные животные, такие как леопарды и львы, имеют маленький шанс на победу даже над самым мелким из взрослых слонов. Слоны нападают или демонстрируют агрессию при помощи языка тела, чтобы предотвратить угрозу.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Крюгера в ЮАР детенышу леопарда в последний момент удалось спастись от голодной гиены и забраться на дерево. Та осталась у подножья дерева, и ставшие очевидцами произошедшего участники сафари начали хлопать в ладоши, так как обрадовались счастливому финалу погони.