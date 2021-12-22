Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Леопарду пришлось спрятаться на дереве от разъяренного слона

Разъяренный слон решил защитить стадо и загнал леопарда на дерево

Фото: Kevin Dooley / Idube Photo Safaris

Леопарду в заповеднике Мадикве в ЮАР пришлось спрятаться на дереве от разъяренного слона, который отогнал его, чтобы защитить свое стадо. На фотографии с животными обратило внимание издание Daily Mail.

60-летний фотограф Кевин Дули из американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, запечатлел момент, когда леопарду пришлось запрыгнуть на дерево, чтобы избежать нападения разъяренного слона.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря

На сделанных им снимках видно, как слон направился к дикой кошке. Леопард решил забраться на дерево и устроился на одной из самых толстых ветвей. Большая кошка старалась оказаться вне зоны досягаемости для слона, а он пытался дотянуться хоботом до ветвей дерева, на котором от него спрятался леопард.

«Слон учуял леопарда за милю. Он подошел к дереву и попытался сбросить хищника, но тот крепко цеплялся. Я наблюдал за этим около часа или полутора», — рассказал фотограф. Все это время слон дожидался, пока хищник слезет с дерева.

Дули пояснил, что найти леопарда в дикой природе достаточно непросто, а наблюдать его взаимодействие со слоном — событие, которое бывает только раз в жизни. «Я не мог поверить в то, что стал очевидцем такой ситуации», — признался американец.

В дикой природе слоны нападают на крупных хищников, таких как львы и леопарды, и ведут себя агрессивно, чтобы защитить младших членов стада. Слонам не всегда удается загнать животных на деревья, но они часто издают трубные звуки, чтобы отпугнуть хищников. Когда стада проходят через саванну, они общаются друг с другом, издавая низкие звуки. Таким образом животные сообщают членам группы о потенциальной опасности.

Одиночные хищные животные, такие как леопарды и львы, имеют маленький шанс на победу даже над самым мелким из взрослых слонов. Слоны нападают или демонстрируют агрессию при помощи языка тела, чтобы предотвратить угрозу.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Крюгера в ЮАР детенышу леопарда в последний момент удалось спастись от голодной гиены и забраться на дерево. Та осталась у подножья дерева, и ставшие очевидцами произошедшего участники сафари начали хлопать в ладоши, так как обрадовались счастливому финалу погони.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
«Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»
Снявшей номер туристке пришлось спать рядом с обедающими в ресторане людьми
Бывшую замминистра просвещения Ракову отказались отпустить из СИЗО
Белорусскому художнику предъявили обвинение за перформанс с тачкой навоза
Вице-президента «Ростелекома» избили в ресторане
Леопарду пришлось спрятаться на дереве от разъяренного слона
В московском небе заметили сразу два необычных природных явления
На YouTube-канале Моргенштерна исчез клип с пропагандой наркотиков
Российский уголовник получил срок за заживо сожженного ветерана
Находящийся в больнице фигурист-чемпион описал детали избиения
Россиянам рассказали об опасности после отмены обязательного техосмотра
На Украине заявили о применении ракетных комплексов Javelin в Донбассе
Россия уничтожила командира чеченских боевиков в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter