Детеныш леопарда в последний момент спасся от голодной гиены и попал на видео

В национальном парке Крюгера в ЮАР детенышу леопарда в последний момент удалось спастись от голодной гиены и забраться на дерево. Напряженная погоня попала на видео, которое опубликовано на канале Latest Sightings в YouTube.

30-летний гид-фотограф Муса Варачиа вместе с группой туристов наблюдал за самцом леопарда на водопое. Вечером группа собиралась выезжать из национального парка, но остановилась, так как Варачиа заметил под одним из кустов одиннадцатимесячного детеныша леопарда.

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«Мы сделали несколько фотографий, сняли видео и собирались ехать дальше. Неожиданно я увидел приближающихся гиен. Я знал, что для детеныша все может закончиться плохо», — сказал Варачиа.

На сделанной им записи видно, как гиены идут по той же дороге, по которой едут автомобили участников сафари. Неожиданно одна из них чует запах леопарда и направляется к нему. Один из участников сафари понимает, что сейчас случится, и говорит: «Нет, нет, нет».

Гиена быстро подходит к кусту, под которым прячется детеныш. Внезапно леопард выходит из укрытия и пытается убежать. Гиена пускается в погоню.

В силу возраста хищная кошка не могла достичь максимальной скорости, и гиене почти удалось поймать добычу. В последний момент детеныш леопарда смог запрыгнуть на ствол дерева и залезть повыше, чтобы гиена не могла его достать. Гиена осталась у подножья дерева, и участники сафари начали хлопать в ладоши, так как обрадовались счастливому финалу погони.

Гиена убежала и вернулась к автомобилям, а леопард продолжил забираться все выше и выше на дерево. «Это было эмоциональное зрелище, и я был очень рад, что детенышу удалось выжить», — подчеркнул Варачиа.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Пилейнсберг (ЮАР) павиан похитил и причесал детеныша леопарда. Обезьяна обращалась с ним довольно осторожно, пусть и немного неуклюже, и, кажется, не хотела причинить никакого вреда.