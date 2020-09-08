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Трогательное возвращение детеныша леопарда к его матери попало на видео

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Жители индийской деревни Паргаон, штат Махараштра, спасли детеныша леопарда, оказавшегося в девятиметровом колодце, и запечатлели его трогательное возвращение к матери. Об этом пишет издание Daily Mail.

Местные рабочие заметили упавшего в воду леопарда и вызвали бригаду спасателей. Волонтеры опустили металлическую клетку на дно колодца, чтобы поймать трехмесячную самку. Уже через 20 минут зверь самостоятельно забрался внутрь.

«Мы вытащили ее из колодца, но это было только началом спасательной операции, — рассказывает владелица организации по спасению животных Неха Панчамия. — Что ждало детеныша без матери? Мы не могли просто оставить его в дикой природе без присмотра матери, ведь он еще такой маленький». В течение суток спасателям удалось найти его мать и благополучно воссоединить ее с детенышем.

Волонтеры оставили маленького хищника в клетке в лесу и через установленную камеру следили, когда к нему подойдет мать. «Как только мы заметили ее, то открыли клетку с помощью веревки и позволили малышу выбежать к матери. Мы были невероятно счастливы, когда увидели их воссоединение, — говорит Панчамия. — Надеюсь, просмотр видео вызовет у вас те же эмоции».

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