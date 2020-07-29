Обезьяна спасла детеныша из колодца с водой и попала на видео

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Обезьяна в Индии вытащила своего детеныша, который упал в колодец с водой и не мог выбраться самостоятельно. На видео спасения обратило внимание издание Republic World.

Видео, на котором обезьяна извлекает своего детеныша из колодца, опубликовал офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda). На записи видно, как детеныш обезьяны сидит в колодце и зовет на помощь. Через несколько секунд в кадре появляется его мать. Она свесилась в колодец, цепляясь задними лапами на стены и пытаясь извлечь своего детеныша. Когда ей удалось вытянуть его на поверхность, он с облегчением запрыгнул к ней на спину.

«Материнская любовь может сделать из них лучших коммандос», — подписал публикацию Нанда.

Видео собрало 20,9 тысячи лайков и 4,1 тысячу ретвитов и комментариев. «Вместо того, чтобы снимать, человек должен научиться проявлять гуманность. Это позор, что человек не может понять, когда кто-то в беде. Такие видео не должны быть развлечением. Те, кто становится очевидцем таких инцидентов, должны протягивать руку помощи, а не снимать такие видео», — написал один из пользователей.

«Выглядит как брат, сестра или друг, а не мать», — отметил другой. «В детстве я несколько раз падал в открытый колодец. Ха-ха, когда зовешь на помощь, начинаешь ценить свою жизнь», — отметил еще один зритель.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Джагатсингхпур, штат Орисса, снял на видео трогательное воссоединение обезьяны с детенышем. Индийцы высвободили запутавшегося в свисавшей с крыши дома сетке детеныша, его мать сразу подбежала и унесла его в лес.