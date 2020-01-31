Трогательное воссоединение обезьяны с детенышем попало на видео

dailymail.co.uk

Житель индийского города Джагатсингхпур, штат Орисса, снял на видео трогательное воссоединение обезьяны с детенышем. Кадры с животными опубликовал таблоид Daily Mail.

На записи видно, как детеныш обезьяны запутался в сетке, свисающей с крыши дома. Индийцы приставили к стене лестницу и с помощью ножа высвободили животное. Как только юный примат оказался на свободе, к нему подбежала мать, схватила его и унесла в лес.

Автор ролика Шакти Сантош Рэй (Shakti Santosh Ray) подчеркнул, что встреча обезьяны с детенышем была очень трогательной. «За ними было приятно наблюдать», — отметил индиец.

В 2019 году сообщалось об осиротевшем шимпанзе из зоопарка Северной Македонии, которого десять лет лечили от депрессии в Нидерландах. Мать примата умерла от туберкулеза через два года после его рождения.

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