Осиротевшая обезьяна десять лет лечилась от депрессии

В городской зоопарк города Скопье, Северная Македония, вернули шимпанзе, которого десять лет лечили от депрессии в Нидерландах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Примат по кличке Коко (Koko) родился в зоопарке в 1995 году, а через два года его мать умерла от туберкулеза. Владелец юного шимпанзе Драган Трайковски (Dragan Trajkovski) заметил, что детеныш проявляет признаки депрессии, и отправил его в клинику на лечение. Спустя десять лет обезьяна вернулась в Скопье вместе с тремя собратьями по кличке Мимми (Mimmi), Хиазл (Hiasl) и Рози (Rosi).

«Даже через десять лет Коко вспомнил меня, — рассказывает 49-летний Трайковски. — Мы прикоснулись друг к другу, после чего он повернулся ко мне спиной, чтобы я почесал его. А потом он сжал губы, как будто хотел поцеловать. Такое ощущение, что ко мне вернулся ребенок».

По словам представителей зоопарка, уже через год лечения состояние Коко заметно улучшилось. Однако тогда у парка не было возможности его приютить. Теперь местный персонал и сотрудники клиники, где проходила реабилитация, тщательно следят за поведением и самочувствием прибывших обезьян. Все шимпанзе находятся на 20-дневном карантине, прежде чем предстать перед посетителями парка в августе.

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