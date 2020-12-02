Обезьяна похитила и причесала детеныша леопарда

В национальном парке Пилейнсберг (ЮАР) павиан похитил и причесал детеныша леопарда. Видео, снятое очевидцем, опубликовал на Youtube канал Kruger Sightings.

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Автор видео, 44-летний Пол Вуд (Paul Wood), утверждает, что во время поездки по парку встретил стаю павианов. Он обратил внимание на молодого самца, который прижимал к животу крохотного детеныша леопарда. Поначалу Вуд решил, что леопарденок мертв, однако, присмотревшись, понял, что это не так.

«Было очевидно, что павиан крайне заинтересован в детеныше и намерен взять его с собой, — рассказывает мужчина. — Он сидел с ним на руках и даже, пока мы смотрели, начал перебирать его шерсть. Обезьяна обращалась с ним довольно осторожно, пусть и малость неуклюже, и, кажется, не хотела причинить никакого вреда».

Павианы — род приматов, широко распространенных в Африке. Длина этих животных колеблется от 40 до 110 сантиметров. Они имеют сложную социальную структуру и координируют защиту стаи от хищников при помощи десятков звуковых сигналов.

В мае сообщалось, что в южноафриканском городе Дурбан две обезьяны подрались из-за бутылки пива. Один из очевидцев снял их на видео.