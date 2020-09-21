Павианы загнали трусливого леопарда на дерево и насмешили зрителей

youtube

Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР запечатлели на камеру, как павианы загнали трусливого леопарда на дерево. Запись с животными, опубликованная на канале Kruger National Park Videos на YouTube, насмешила зрителей.

«На оказавшегося на дереве леопарда напали павианы, но ему чудом удалось убежать», — подписала видео администрация канала, уточнив в комментариях, что леопард не пострадал. На кадрах видно, что напуганный хищник сидит на ветке дерева и пытается своим рыком отпугнуть обезьян. Под конец ролика зверь услышал крики павианов и убежал.

Пользователи сети посмеялись над поведением животных и отметили, что видео получилось уникальным. За несколько дней ролик собрал тысячи просмотров.

В июле сообщалось, что стая бабуинов, вооруженных ножами, отвертками, цепными пилами и другими предметами, блуждала по английскому сафари-парку Ноусли, графство Мерсисайд. Обезьяны окружали въезжавшие на территорию парка автомобили и в некоторых случаях отрывали дворники и боковые зеркала.