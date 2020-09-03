Гиена напугала леопарда и попала на видео

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Гиена в национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике незаметно подкралась к только что проснувшемуся леопарду и напугала его. На видео с животными обратило внимание издание The South African.

33-летний гид Джейсон Джуберт (Jason Joubert) ехал на автомобиле вместе с туристами. Группа заметила спящего леопарда и остановилась, чтобы сфотографировать животное.

«Пока мы наблюдали, как леопард проснулся и начал вылизываться, появился самец гиены. Он шел по дороге в нашем направлении. Я думаю, он следовал по запаху леопарда», — сказал Джуберт.

Гиена осторожно подкралась к леопарду, который был занят вылизыванием лап, и не заметил ее. Еще сонная большая кошка медленно поднялась, повернула голову и мгновенно приняла защитную позу, увидев, что гиена стоит вплотную к ней. Леопард зарычал, предупреждая незваного гостя о необходимости соблюдать дистанцию.

«Это была комичная сцена. Все в автомобиле захихикали. Через несколько секунд гиена пошла дальше: ей больше нечего было делать здесь, так как у леопарда не оказалось еды, которой она могла бы полакомиться. Леопард продолжил вылизываться», — пояснил гид.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера гиена похитила добычу иероглифового питона на глазах у туристов. Она не стала спешить и дождалась, когда питон устанет.