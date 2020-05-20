Гиена похитила добычу у питона на глазах туристов

Видео: Kruger Sightings / YouTube

В южноафриканском национальном парке Крюгера гиена похитила добычу иероглифового питона на глазах у туристов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам автора видео, 33-летнего гида Джейсона Жубера (Jason Joubert), его внимание привлекла гиена, которая целеустремленно шла по следу. «Судя по всему, она очень заинтересовалась тем, что унюхала, и какое-то время изучала местность, — рассказывает гид. — После осмотра гиена обнаружила иероглифового питона, который обвился вокруг молодой импалы».

Змея внимательно следила за приближающимся хищником. Гиена не стала спешить и дождалась, когда питон устанет. Затем она подкралась поближе, выхватила его добычу и была такова. «Я был в восторге, — утверждает Жубер. — 13 лет работаю гидом, но никогда не видел ничего подобного!»

Иероглифовые питоны, входящие в четверку крупнейших змей в мире, вырастают до шести метров в длину и весят до 100 килограммов. Известны случаи, когда они поедали крупных импал, бородавочников, молодых нильских крокодилов длиной до 1,5 метров и даже леопардов.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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